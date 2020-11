'Blijf vanavond weg uit Brugge", overrompeling Wintergloed

In de Brugse binnenstad is het zaterdagavond erg druk. De eerste avond van het winterlichtspektakel 'WIntergloed' brengt wandelaars naar buiten die de installaties willen bewonderen. Maar net daar knelt het schoentje. Wel erg veel mensen komen al op de eerste avond langs. Vooral aan de lichtinstallaties zelf is het op de koppen lopen. Sommige installaties zijn zelfs afgesloten omdat het niet meer coronaveilig kan verlopen.

Invalswegen afgesloten

De politie van Brugge grijpt dan ook in. Even na 19 uur werden alle grote invalswegen naar Brugge afgesloten. Onder meer op de Expressweg is dat zo en ook aan de Unescorotonde. De politie controleert en enkel wie in de stad moet zijn omdat hij daar woont, mag door.

Nog tot 10 januari

Burgemeester en politie vragen om een bezoek aan Wintergloed uit te stellen. 'Kom gerust terug als het kalmer is: tijdens de week bijvoorbeeld. Het festival loopt ook nog tot 10 januari en is elke dag te bezichtigen. Dus er is nog tijd genoeg', zegt Lien Depoorter van de Politie Brugge.

BEKIJK OOK: