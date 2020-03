"Blijf weg van de kust"

"We zijn nu niet in staat om u te ontvangen zoals het hoort", schrijft de burgemeester van Nieuwpoort in een open brief. "Onze stadsinfrastructuur is gesloten en onze bewoners moeten beschermd worden. Hoofdzaak nu is de verspreiding tegengaan. Het is daarom erg belangrijk om de adviezen te blijven opvolgen. We kennen ze intussen allemaal, zwart op wit. Waarom die kantjes er proberen aflopen?", vraagt hij zich openlijk af.

"Respecteer de adviezen. Kom niet in groep samen, ook niet om een ijsje of wafel te kopen of stiekem in een groepje wat te skaten op een afgesloten terrein. Ik zie het gebeuren en kan het maar niet begrijpen", vervolgt burgemeester Geert Vanden Broucke.

Gouverneur doet dezelfde oproep

Ook de gemeente Koksijde wil dat de toeristen en tweedeverblijvers even thuis blijven. En gouverneur Decaluwé roept op om de kust helemaal links te laten liggen. Afgelopen weekend was het ondanks de verstrengde maatregelen enorm druk aan de kust. "Je zag mensen in groepen wandelen en aan de ijskraampjes die mogen openblijven stond er te veel volk bij elkaar. Dat is gewoon onveilig", aldus de gouverneur. Bovendien zijn er volgens de gouverneur te weinig sanitaire voorzieningen aan de kust omdat de horeca dicht is. (Lees verder onder de foto)

"Niet allen samen op bankjes zitten"

Intussen heeft de burgemeester van Oostende het ook gehad met mensen die allemaal samen op de witte banken op de zeedijk zitten om te profiteren van de zon. Zo kunnen mensen geen voldoende afstand houden. Hij roept om meer burgerzin aan de dag te leggen. De burgemeester heeft de banken daar afgezet met hekkens. Het stadsbestuur gaat intussen onderzoeken of andere banken op het grondgebied afgezet of verplaatst moeten worden.