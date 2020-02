Blijft bedreigde school in Ruiselede open?

De diocesane commissie zegt echter dat de beslissing is uitgesteld om verder overleg meer kans te geven.

Het bestuur van de scholengemeenschap Molenland, Meulebeke-Tielt en Ruiselede, vindt dat het gebouw in de Pensionaatstraat versleten is, en had aangedrongen op de sluiting van de school. Ook al omdat het leerlingenaantal daalt. Er zitten nu nog 152 leerlingen, en 35 personeelsleden. Daar kwam heel wat protest tegen, onder meer met een menselijke ketting. Na het overleg van gisteren heeft de diocesane commissie in Brugge de beslissing uitgesteld tot volgende maand.

LEES OOK: