"BLIJsluiter" tegen Blue Monday

Apothekers verdelen maandag geen bijsluiters maar - uitzonderlijk - 'blij'-sluiters aan hun klanten. Teksten waar je blij van wordt. Het heeft niks met Corona te maken maar alles met Blue Monday of depri maandag.

In totaal zullen er in heel West-Vlaanderen zo’n 150 000 blijsluiters uitgedeeld worden op maandag. Er worden ook nog steeds grappen en spreuken ingestuurd. Dat zijn er nu al meer dan 500, die kunnen niet meer in de blijsluiter maar worden op een site getoond.

Ex-Thuis-actrice Leen Dendievel is het gezicht van de campagne.

Ze hebben aan de mensen gevraagd om boodschappen in te sturen. Er zijn er zo’n 500 ingestuurd en daar blijft dit van over. Als er daarna nog een dag is waar je een beetje depressief bent, kan je altijd de blijsluiter lezen.

"

Lees dus vanaf maandag aandachtig de blijsluiter, het kan je humeur redden.