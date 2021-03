Blinde zanger geeft gratis COVID-concert

Het kan erg stil zijn in deze coronatijden maar soms valt er wel eens een verrassing uit de lucht. Op het marktplein in Houthulst bijvoorbeeld. Meestal is het daar tegen de avond erg stil maar plots klonk er van uit het niets muziek.

De blinde zanger Dominique De Ruyter uit Torhout gaf er zomaar een gratis COVID-concert.

Dominique De Ruyter is 29, speelt in nogal wat cover-bands en is met Ruskabus ook een hiphopper. Hij mist het podium en trekt daarom vooral op maandagavond de straat op met zijn muziek. "Het is wel leuk om wat licht te geven aan de mensen. Het is spontaan gegroeid. De bands waren stilgevallen. Ik was het beu om niet op te treden. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dus..."

Het concert in Houthulst is wel doelbewust gekozen want hij heeft hier roots met z'n overgrootouders. Ook de vele coronaslachtoffers in het WZC De Groene Verte en in De Vleugels spelen mee. "Ik denk dat veel Houthulstenaren het lastig gehad hebben. Ik vond het dan ook m'n plicht om iets te doen. Ik heb zelf een beperking en vind het leuk om m'n nek uit te steken. Het geeft ook veel voldoening als je iemand kunt blij maken."