Bloedonderzoek PFAS: drie kwart heeft hogere waarde dan Europese norm

Drie kwart van de mensen die in de buurt wonen van PFAS-gevoelig gebied, onder meer in Oostende, Kortemark en Kruisem heeft PFAS-gehaltes in het bloed die een gezondheidsrisico’s inhouden. Dat blijkt uit bloedonderzoek van vzw Climaxi.

PFAS zit in de grond door storting en lozingen. Door het eten van eigen gekweekte groenten en eieren, komen de giftige stoffen in het bloed terecht. In Raversyde, bij het vliegveld van Oostende, lieten 39 mensen hun bloed testen. Gemiddeld zit er 19 microgram PFAS per liter bloed in het lichaam, terwijl de norm op 6,9 microgram ligt.

In Kortemark hebben 20 buurtbewoners van het SILVAMO stort zich laten testen. Daar ligt het gemiddelde op 13 microgram PFAS per liter bloed, opnieuw dubbel zo hoog als de norm.

Ook in Kruisem, op de grens met Waregem zijn er verhoogde PFAS-waarden aangetroffen, tot zelfs 100 keer hoger dan de norm voorschrijft. Van de 43 mensen die hun bloed lieten testen, kwamen er 25 uit Waregem.

Schadelijk voor de gezondheid?

Volgens toxicoloog en PFAS-expert Jacob de Boer van de Vrije Universiteit van Amsterdam kan een kleine inname van PFAS al een impact hebben op je immuunsysteem. PFAS kan ook kankerverwekkend zijn, maar daarvoor heb je al een grote hoeveelheid nodig in het bloed.

"Het duurt zeven jaar tot de PFAS-waarde halveert in je bloed. Dat betekent dat het moeilijk afbreekbaar is, maar het zich wel blijft opstapelen bij verdere verspreiding van de PFAS in de grond", legt de Boer uit.

Wat kan de inwoner doen?

VZW Climaxi vraagt een groter onderzoek aan het agentschap zorg en gezondheid, en wil dat de regering de bodem laat saneren én dat er een strenger kader komt voor vergunningen. Advocate Isabelle Larmuseau: “Eerst en vooral denk ik dat de vergunningen van bedrijven die PFAS lozen moeten ingeperkt worden. We moeten er alles aan doen om de bloedwaarden niet nog hoger te brengen. Die strafrechtelijke procedures duren soms wel meerdere jaren, maar je kan wel rechtstreeks dagvaarden bij de milieustrafrechter, in plaats van bij de vrederechter. Als je als burger een schadevergoeding wil krijgen voor je geleden schade, moet je goed nadenken of je wel een procedure wil opstarten. Het kan heel lang duren, maar het zal je ook heel wat geld kosten.”

