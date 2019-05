Bloedprocessie blijft ontroeren

Al even traditioneel als Hemelvaart is de Heilig Bloedprocessie die in Brugge door de straten trekt. Bijbelse taferelen en historische evocaties rond het Heilig bloed van Christus. Dit jaar steken de 250 figuranten helemaal in het nieuw. De Heilig Bloedprocessie is een folklore, maar vooral een stukje Brugse identiteit.

'Geslaagde editie'

De processie is zonder incidenten verlopen. Om 14.30 uur trok de processie van aan de Dijver tot aan de Burg. Er waren 250 nieuwe kostuums te zien. Nooit eerder werden er zoveel tegelijkertijd vernieuwd voor de processie. In totaal doen zo'n 1.700 figuranten mee aan de evocatie. Algemeen coördinator Mathieu Clarysse vond het een zeer geslaagde editie. "Er kwamen 5.000 bezoekers meer dan vorig jaar en dat was te danken aan het ideale weer. Het was niet te warm en niet te koud en vooral droog. Zowel de figuranten als de toeschouwers waren enorm enthousiast over de nieuwe kostuums", aldus Clarysse.