De Heilig Bloedprocessie in Brugge zal op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, op donderdag 26 mei, na bijna drie jaar weer uitgaan. En er zijn heel wat vernieuwingen.

Twee keer kon de Bloedprocessie niet uitgaan door de coronacrisis. In maart 2020 waren alle voorbereidingen volop aan de gang toen de processie werd afgelast. Ook een jaar later bleken de besmettingscijfers te hoog. Met de code geel nu, kunnen de repetities weer starten, ook al is dat met vertraging.

Aan de Heilig Bloedprocessie nemen ruim 1.700 figuranten en 300 medewerkers deel. Gemiddeld zijn er zo’n 40.000 toeschouwers.