Bloedprocessie Voormezele krijgt link naar oorlog in Oekraïne

De openingsgroep van de processie krijgt alvast een bijzondere link met de actualiteit: de danseresjes en dansertjes zullen een act uitvoeren op "Hoop doet Leven" zullen dat doen in gele en blauwe T-shirts, verwijzend naar de kleuren van Oekraïne.

Hoogdag

De processie van Voormezele is het ‘kleine broertje’ van de Brugse Heilig Bloedprocessie, maar is in het dorp wel hét hoogtepunt van het jaar.De hele dorpsgemeenschap zet zich in om een eeuwenoud verhaal in klank en beeld te laten meebeleven. Ruim 500 acteurs, muzikanten, zangers en figuranten -onder wie zo’n 400 Voormezelenaars en 15 praalwagens laten het publiek kennismaken met beeldenstormers, dansende bloemenmeisjes, de herinnering aan Karel de Goede en als climax de verheerlijking van het bloed van de Heer.

Erkenning als erfgoed?

Om de vernieuwde aanpak beter bekend te maken, steekt de communicatie in een nieuw kleedje. De naam Heilig Bloedprocessie wordt aangevuld met drie pijlers: erfgoed - religie - familie. En om de processie-traditie in stand te houden, is een traject opgestart om de processie te laten erkennen als religieus erfgoed.

Naast het religieus gebeuren zal het hele weekend van 12 juni in Voormezele een familieweekend worden met aangepaste activiteiten voor de jeugd, voor fietsers, wandelaars, cultuur- en culinaire liefhebbers. De apotheose wordt uiteraard de processie doorheen het dorp op zondag.