Bloemencorso Blankenberge wordt statisch, maar veilig

Dat brengt jaarlijks ruim 50.000 tot 80.000 kijklustigen op de been. Vorig jaar kon de stoet niet uitgaan omdat de coronapandemie volop woedde. Ook dit jaar blijft het stadsbestuur voorzichtig. Het bloemencorso vindt zéker plaats op zondag 29 augustus 2021, niet in z’n traditionele vorm, wel op een statische, maar veilige manier. Brugemeester Daphné Dumery: “Er zal géén bloemenstoet plaatsvinden in een traditionele vorm waarbij een stoet door de straten trekt volgens een vast parcours. Dat zou té veel mensen samenbrengen op hetzelfde moment op eenzelfde locatie. In plaats daarvan zullen we de corsowagens op 13 verschillende locaties in de toeristische zone in onze stad aan het publiek tentoonstellen. Bezoekers kunnen op eigen houtje de bloemenwagens bezichtigen. De 11 dansgroepen die verbonden zijn met de praalwagens zullen telkens voor de nodige dansanimatie ter plaatse zorgen. Ook de fanfares zullen door de centrumstraten trekken”.

Thema

Het thema van het corso 2021 is "Onvergetelijk." Het concept focust op de wereldgeschiedenis, Blankenbergse geschiedenis en momenten in een mensenleven die je voor altijd bijblijven. Om de veiligheid zoveel mogelijk te garanderen, roepen ze in Blankenberge op zondag 29 augustus een mondmaskerplicht in, vanaf 12 uur tot 18 uur in het toeristische centrum en op de Zeedijk. Naast bloemenwagens zullen enkele metersgrote bloementapijten het Koning Leopold III-plein, Manitobaplein en het Leopoldpark opfleuren en dat van 26 tot 29 augustus.