Bloemenpracht in stadhuis Damme

In het stadhuis van Damme loopt de hele kerstvakantie een bijzondere tentoonstelling.

De Brugse bloemenkunstenaar Frederiek Van Pamel heeft er voor een speciaal kerstdecor gezorgd. Hij is één van onze toonaangevende bloemisten die geregeld in het buitenland aan de slag is.

Het historische stadhuis is nu één grote bloemenpracht. Frederiek Van Pamel gebruikte daarvoor zo’n zevenduizend bloemen. Ook de raadszaal is helemaal versierd. Dat betekent dat de jongste gemeenteraad tussen de bloemstukken plaatsvond. Zie de foto hieronder.