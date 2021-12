Blokcentra zitten goed vol

We zitten halfweg de kerstvakantie, maar dat is niet voor iedereen het geval. Studenten moeten nu volop blokken voor de examens in januari. Het is intussen al de zesde blokperiode in coronatijden.

Dat jongeren samen kunnen studeren in blokcentra, geeft hen een extra motivatie. Ook voor de studenten in het Vleeshuis in Ieper.

Audrey Lalu: “Het doet eigenlijk wel deugd, na die periodes van lockdown en quarantaine, dat je ziet dat alle studenten weer samen studeren. Je hebt het gevoel dat je er niet alleen voor staat.”

Juliette Castel: “Ik vind dat superbelangrijk, want thuis kan ik me totaal niet focussen. Dus ik ben blij dat er hier een mogelijkheid is om toch samen te kunnen komen. Ik denk dat iedereen daar wel veel belang aan hecht.”

Deze studenten hebben alvast één ding gemeen: ze moeten er samen door om grote pakken leerstof in hun hoofd te stampen.

Nog een studeerplek nodig? Hier is een handig overzicht van blokcentra in onze provincie.