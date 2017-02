Blokker wil winkels sluiten en mensen ontslaan

Daardoor staan 302 van de ruim 900 banen op het spel. Dat meldt Blokker in een persbericht. Volgens de directie is de omzet de voorbije vijf jaar met 20 procent gedaald. In 2015 was er een operationeel verlies van 15 miljoen euro, dat in 2016 nog zou zijn opgelopen. Om de rendabiliteit te herstellen, wordt een reeks maatregelen genomen. Blokker is sinds 1977 aanwezig in België. Het maakt deel uit van de Nederlandse Blokker Holding B.V. Ook in West-Vlaanderen heeft de keten een twintigtal vestigingen. Het is nog niet duidelijk welke filialen er precies getroffen zullen worden.

Winkel in Diksmuide bedreigd?

Volgens de vakbonden sluiten er in Vlaanderen 37 winkels. Onder meer de winkel in Diksmuide zou gesloten worden.