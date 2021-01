Blokstroom doet studenten samen online leuker studeren

Het is een bijzondere zware blok voor veel studenten.

Door de coronacrisis zitten ze al van hen begin van het academiejaar aan hun bureau gekluisterd en er is ook amper afleiding om even te ontspannen. De stad Brugge speelt daarop in met het project #Blokstroom waarbij je online samen kan studeren. Met dj’s en kooktips worden de pauzes ook een stuk leuker.

Schepen Mathijs Goderis: "Tijdens het blokken zie je andere studenten blokken. Onder het motto: ‘Zien blokken, doet blokken.’ Ook de pauzes worden ingevuld door studenten. Die brengen dan een act: dat kan een dj-set of een kookset zijn. Evengoed is dat iemand die acrobatie doet of stand-upcomedy".

Tijdens de vorige blok in juni hebben 4.000 studenten afgestemd op de livestream.