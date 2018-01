Blue Army kondigt afscheid aan

Dat blijkt toch op de facebookpagina van het collectief, dat dit jaar 20 kaarsjes uitblaast. "Twintig jaar is een hele poos en het is prachtig dat wij eigenhandig generaties met elkaar hebben kunnen verbinden binnen de liefde voor ‘de Club’. Tot onze 20ste verjaardag in september blijven we verder gaan zoals de afgelopen jaren: met heel veel inzet en passie!", luidt het.

De gangmakers van Blue Army willen naar eigen zeggen stoppen op een hoogtepunt. Ze willen plaats maken voor andere initiatieven die voor veel positieve sfeer in het stadion kunnen zorgen.