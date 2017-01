De belangstelling voor oldtimers zit in de lift. Dat is te merken op Autoretro in Roeselare. Het hele weekend kan je er tientallen bijzondere auto’s bewonderen. Ook de liefhebbers van oude motoren komen er aan hun trekken. Blikvangers zijn 100 jaar BMW en 70 jaar Ferrari. Het is de eerste keer dat Auto Retro in Roeselare plaatsvindt. De organistoren spreken van een groot succes. De beurs loopt nog tot morgenavond in Expo Roeselare.