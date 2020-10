BMW van Griekse koning geveild voor 2,13 miljoen euro

Een BMW 507 Series II Roadster uit 1959 die nog toebehoord heeft aan koning Constantijn II van Griekenland is zondag in Knokke door het Britse veilinghuis Bonhams geveild voor 2,127 miljoen euro (inclusief 15 procent opgeld en btw).

Een Aston Martin DB2/4 3.0-liter Sports Saloon uit 1955 die nog van koning Boudewijn van België geweest is ging onder de hamer voor 271.745 euro (inclusief opgeld en taksen).

De Zoute Sale, een oldtimerveiling die jaarlijks plaatsvindt tijdens de Zoute Grand Prix in de mondaine badplaats Knokke, ging dit jaar omwille van het coronavirus onder andere omstandigheden door. Slechts een beperkt aantal aanwezigen werd toegelaten, maar de veiling was wel live te volgen via de website van Bonhams.



Behalve de auto's van koningen Constantijn II en Boudewijn werden zondag door Bonhams nog een aantal andere zeer exclusieve wagens geveild, waaronder een Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso uit 1963 die voor ruim 1,83 miljoen euro (inclusief opgeld en taksen) onder de hamer ging, en een Mercedes 300 SL Roadster uit 1958 die voor bijna 875.000 euro (inclusief opgeld en taksen) geveild werd.