Voor het 18de eeuwse kasteel Doeveren in Ruddervoorde is 500.000 euro geboden.

Bij het veilinghuis Troostwijk liepen 25 biedingen binnen. Het domein van kasteel Doeveren is bijna drie hectare groot. De verkoop van het kasteel was bevolen door de curator om de schulden af te lossen van de vorige eigenaar. Die is veroordeeld na fiscale fraude. De verkoop moet daarom ook nog de goedkeuring krijgen van de rechtbank.