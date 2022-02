De bodem van de brandweerkazerne van Gistel is verontreinigd. Dat blijkt uit de resultaten van een bodemonderzoek dat al drie jaar geleden werd aangevraagd.

Het rapport van OVAM spreekt van bodemvervuiling aan de kazerne zelf, en ook bij een aanpalend grasperceel. Achter de brandweerpost zitten nog een benzine- en een dieseltank in de grond. Die zijn intussen buiten gebruik, maar door lekken in het verleden is het grondwater vervuild. Er zou geen dreiging zijn op korte termijn, maar een sanering zal nodig zijn.

Nog in Gistel loopt ook een ander onderzoek naar de aanwezigheid van PFAS door het gebruik van oud blusschuim.