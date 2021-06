Bodycams en hulp van Nederlandse politie tegen overlast in Knokke-Heist

Vorig jaar kregen agenten het meerdere nachten aan de stok met Nederlandse jongeren die weigerden naar huis te gaan nadat de cafés sloten. Ook ouders van minderjarigen die zich misdragen, riskeren een boete.

"De politie zal voorzien zijn van bodycams, er worden bijkomende camera’s geplaatst", zegt burgemeester Piet De Groote. "En na de overlast met de Nederlandse minderjarigen zal er ook Nederlandse politie aanwezig zijn".

Brief voor ouders

Ook in de paasvakantie zakten jongeren naar Knokke af en trokken ze zich niks aan van de coronaregels. Deze keer waren het vooral Waalse tieners en zijn de dijk en het strand dé hotspots. De burgemeester vindt dat ook de ouders van de jongeren hun verantwoordelijkheid moeten opnemen.

"Als er misdrijven zijn dan gaan we dat overmaken naar het parket hier. Die zal contact leggen met het parket in Nederland. Die ouders gaan zeker ook allemaal een brief krijgen en uiteraard gaan we gas-boetes uitschrijven tot 350 euro. Als het over minderjarigen gaat dan zijn ouders aansprakelijk en gaan de ouders die moeten betalen".

Burgemeester De Groote hoopt dat de steden en gemeenten vanaf 1 juli zelf over het sluitingsuur van de horeca mogen beslissen.

