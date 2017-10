Boei met eendenmosselen aangespoeld

Zondag spoelde in De Panne een boei aan met een touw vol met Eendenmosselen (Lepas anatifera), wat een niet alledaagse vondst is.

Eendenmosselen Lepas anantifera spoelen niet vaak aan op onze kust. Ze komen meestal voor in de Golf van Biskaje of de Atlantische oceaan. Alleen als de wind uit zee komt is er kans dat ze aanspoelen.

Seawatcher Aäron Fabrice: “Vandaag was toch extra speciaal want er spoelde een reuze pak Eendenmosselen aan in de Panne. Ook zaten er Spookkreeftjes op poliepen die vastgehecht waren op de Eendenmosselen. Nog interessanter tussen de Eendenmosselen zaten super veel Colombuskrabben Planes minutus. Een krab die zelden wordt waargenomen aan onze kust.”

Momenteel is nog niet duidelijk waar de boei vandaan komt.