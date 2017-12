Boek 'Boer' belicht noeste leven van landbouwer

De geschiedenis van het boerenleven in onze provincie kun je nu naslaan in een nieuw boek. Dat is vandaag voorgesteld in Poperinge.

In 'Boer' krijg je in woord en beeld uitleg bij West-Vlaanderen als landbouwprovincie. Er zijn interviews met boerenfamilies, maar zeker ook de uitgave en het fotomateriaal op zich maken het boek al waardevol.

Gautier Platteau, Uitgeverij Hannibal: “Eigenlijk is het een ode aan de boerenstiel, aan de geschiedenis van de landbouw in West-Vlaanderen. Het schetst een historisch beeld van hoe het boerenleven was, maar het is ook een heel persoonlijk boek over vele boerenfamilies die een stuk van hun eigen leven erin zullen herkennen.”

'Boer' is het laatste boek in een reeks van drie die de provincie hielp maken. Eerder verschenen 'Het Zilte Westen' en 'Onze vissers'.