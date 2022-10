In boek, geluid en beeld: Warme jeugdverhalen uit de jeugd van Wouter Deprez

In zijn nieuwe boek heeft Wouter Deprez het over mensen uit zijn jeugd. "De invloed die ze op me hebben gehad, waarom ik door hen in de war was," getuigt Deprez, "of onder de indruk, of waarom ik ze graag zag, of dat ik wegvluchtte. Kleine verhalen die grote gevoelens bij die kleine jongens wakker maakten."

Warme verhalen

In het boek gaat het over de Lingeriewinkel in de Ieperstraat van de meer dan verstrooide Maria. "Als ze haar kinderen wilde verwittigen dat ze niet naar beneden moesten komen riep ze : ’t Is ik!’," herinnert Deprez zich. "Op een keer was Mariaatje daar tijdens de Paasmis. We hoorden de deur kraken en vroegen ons wie daar was. Het was Mariaatje die in al haar verstrooidheid binnen kwam in de kerk en riep: ’t Is ik!’."

En zo bundelt Deprez tal van anekdotes van toen in zijn nieuwe boek. Het zijn allemaal warme verhalen die ook te beluisteren zijn met een audiogids in het Nederlands en het West-Vlaams, terwijl je vol bewondering kunt kijken naar de sterke prikkelende beelden op een tentoonstelling in de refter van de Sint-Pietersabdij in Gent.