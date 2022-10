Boek over Camiel Thomas, die in 1922 met fietsschoenmakerij begon

‘De wielerwereld aan je voeten’, dat is het nieuwe boek van historicus Dries De Zaeytijd van het wielermuseum Koers in Roeselare. Het boek gaat over Camiel Thomas, die honderd jaar geleden een fietsschoenmakerij begon in Roeselare.

Een gat in de markt, zo bleek. Z’n fietsschoenen veroverden de hele wielerwereld. Dries De Zaeytijd, auteur: "Hij was eigenlijk zelf begonnen als renner, had een opleiding genoten als schoenmaker. Hij wist dat er nog veel verbetering mogelijk was. Hij maakte de schoenen licht, met een harde zool."

Camiel heeft een neus voor marketing en bouwt z’n bedrijf uit tot een begrip in de wielerwereld. Veel grote namen in binnen- en buitenland rijden met Racing Shoes van Camiel Thomas. Allemaal met de hand gemaakt. "De bekendste naam was misschien wel Tom Simpson, die in de jaren ’60 als beginnende renner met schoenen ‘Made in Roeselare’ rondkoerste. Waarschijnlijk had hij in de bewuste Tour van 67 ook schoenen van Camiel aan zijn voeten. Voor de oorlog zitten we met Gaston Rebry, Félicien Vervaeke. Alle Belgische toppers reden rond met schoenen van Camiel." (lees verder onder de foto)

Camiel overlijdt begin de jaren ’60, maar het familiebedrijf blijft nog bestaan tot in 2007. Naast het boek, loopt er ook een tentoonstelling in wielermuseum Koers.