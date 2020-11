Boek over laatste soldaat uit WO 1 die in Kortrijk begraven werd

Na de eerste wereldoorlog, na Wapenstilstand, was er nog altijd grote onrust in de samenleving. Dat zegt schrijver Kevin Breyne, leerkracht Engels en Nederlands aan de Rhizo school in Kortrijk. Hij brengt nu zijn nieuwe boek 'Verwoest Leven' uit.

Rode draad in het boek is de moord op de laatste soldaat van de eerste wereldoorlog die in de stad Kortrijk begraven werd. Hat gaat om Barend De Vries, een Zuid-Afrikaanse werksoldaat van 21 jaar die na de oorlog munitie opruimde in Bissegem.

Op 13 mei 1919 werd zijn lijk uit de Leie gehaald. Het was onmiddellijk duidelijk dat er sprake was van moord, want er was een zware steen aan zijn voeten gebonden. Het motief voor de moord is de liefdesrelatie met een zekere Anna. “Die soldaten spraken Afrikaans en dat betekent dat ze beter konden communiceren met de plaatselijke bevolking dan de Engelsen. Je moet ook weten dat Barend en zijn kameraden geen doetjes waren en die ontsnapten wel geregeld uit hun kamp. Die hadden dan hier contact met de plaatselijke bevolking. Ze kwamen nogal vaak in contact met de Kortrijkse prostituees en jonge meisjes. En Barend De Vries had hier een meisje leren kennen. Genaamd Anna.”

Barend is de laatste soldaat die in Kortrijk begraven ligt en dat op de begraafplaats St. Jan. De moord wakkerde de speurder in de auteur aan. “Via een forum over de eerste wereldoorlog ben ik in contact gekomen met de kleinzoon van de Britse politieman die het onderzoek heeft gedaan en die had ook een foto van de moordenaars.”

Het hele verhaal speelt zich af in een ontwrichte samenleving vlak na de oorlog waar moorden geen uitzondering zijn. Het boek nodigt de lezer uit om op ontdekking te gaan naar het huis van Anna, maar ook naar Noord-Frankrijk, waar het graf van de moordenaars ligt.