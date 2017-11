Boek over Oostendse vissersopstand uit 1887

De Oostendse vissersopstand, dit jaar precies 130 jaar geleden, is het onderwerp van een nieuwe historische roman: Tot Elke Prijs, van Doris Klausing, die gisteravond is voorgesteld

Op 23 augustus 1887 kwam het tot een relletje in de vismijn wanneer Engelsen nog maar eens hun vangsten in Oostende dumpten. De prijzen waren voor onze vissers ingestort. Het was armoede en sociale uitbuiting troef. De toenmalige vissersgemeenschap was het beu en kwam in opstand. Maar de toenmalige burgemeester Karel Janssens gaf de burgerwacht de opdracht om de opstand ‘tot elke prijs’ in de kiem te smoren.

Auteur Doris Klausing: “Koning Leopold II was in Oostende en burgemeester Karel Janssens was bang dat die rellen zouden uitdeinen naar de rest van de stad. Dat was een blaam voor het toerisme die toen de kip met de gouden eieren was voor Oostende. “

De balans is vijf doden en acht gewonden bij de vissers. Een tachtigtal vissers krijgt ook flinke gevangenisstraffen en zware boetes.

De vissersopstand inspireerde het koor ‘Ier en Gunter’ voor de voorstelling ‘Zingen als verzet’. De boekvoorstelling gisteravond in Oostende past in het stadsproject ‘Tot elke prijs’ rond de herdenking van de visserijopstand met lezingen, tentoonstellingen en verschillende voorstellingen.