Boek "Overleven na de holocaust" voorgesteld in Knokke-Heist

Het is het verhaal van de Joodse verzetsstrijder Motke Weinberger, die na de Tweede Wereldoorlog het Grand Hotel in Knokke uitbouwde tot een ontmoetingsplaats voor Antwerpse Joden.

Het verhaal van zijn Grand Hotel start in de jaren 50. Toen startte Motke Weinberger een koosjer hotel in Knokke. Aan het raam hing een grote Davidster en er was een rabbijn aanwezig. In die tijd herkende je een Joodse toerist op het strand nog aan het getatoeëerde nummer op zijn onderarm. Rosine De Dijn schreef haar boek ook als waarschuwing tegen het aanwakkerende antisemitisme en oorlogsgeweld.