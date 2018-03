Boek Top 1.000 Belgische wielrenners voorgesteld

Journalist Jacques Sys uit Brugge werkte vier jaar aan een top 1.000 van Belgische wielrenners. Het boek geeft een overzicht van hun resultaten. De auteur koos er wel bewust voor om geen rangschikking te maken, want generaties kan je niet met elkaar vergelijken. Sys probeert vooral om een beeld te schetsen van de sport via anekdotes met een lach en een traan.

De Top 1.000 van de Belgische wielrenners ligt in de Standaard boekhandel en is uitgegeven door Lannoo. Het boek werd gisteravond voorgesteld in de Paterskerk in Roeselare.