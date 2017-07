Boekbinderij Delabie Books is failliet

In Marke is de boekbinderij Delabie Books failliet. 23 werknemers verliezen hun job en een bedrijf met een hele geschiedenis verdwijnt.

Voor artisanaal boekbinden is in dit digitale tijdperk nog nauwelijks plaats. Ex-werknemer Johan Glas betreurt het faillissement. “Het is een heel spijtige zaak omdat een hele geschiedenis verloren gaat. Het raakt mij dan ook enorm. En ook naar de collega’s toe, want die mensen hebben heel wat vakkennis die ze nergens nog ten volle zullen kunnen benutten.”

De boekbinderij ontstond uit een in 1968 overgenomen registeratelier. In de gloriedagen werkten in het familiebedrijf tot 60 mensen die jaarlijks zo’n 5 miljoen boeken inbonden. Het ging meestal om speciale uitgaven of kunstboeken.