Boeken gaan toe op laatste activiteit van het schooljaar: "We proberen hen te prikkelen met beweging"

Het schooljaar zit er zo goed als op en dat betekent: boeken toe. Ruim de helft van de West-Vlaamse basisscholen gaat naar het evenement Boekentoe in de Gavers in Harelbeke om alles in stijl af te sluiten.

Leerlingen van het zesde leerjaar uit de hele provincie kunnen in de Gavers in Harelbeke proeven van vijftig activiteiten. Van fitnessjump, over bumperball tot wateractiviteiten.

"Aanzetten tot bewegen"

Het evenement Boekentoe is aan de vierde editie toe en is intussen erg populair. 200 basisscholen, meer dan de helft van alle scholen in de provincie dus, komen deze week langs. In totaal beleven zo 7000 leerlingen misschien wel de mooiste dag van het schooljaar. (lees verder onder de foto)

"Wij willen leerlingen aanzetten tot levenslang bewegen op hun niveau, volgens hun interesses. Wij proberen ze te prikkelen op allerlei mogelijke manieren, met allerlei bewegingsvormen. Zo hopen we dat ze hun weg vinden naar een club, federatie of activiteit die ze dan levenslang doen", vertelt Yannick Van Ovenberghe van organisator vzw Moev.