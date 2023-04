Boekenhuis Theoria in Kortrijk is opgenomen in een Amerikaanse gids als één van de boekenwinkels wereldwijd die je moet bezoeken. In het lijstje zijn slechts 150 zaken opgenomen, waarvan vier in ons land.

Theoria zit in het oude casinogebouw op het gelijknamige plein. Een Amerikaanse schrijfster selecteerde het Boekenhuis voor haar boek '150 bookstores you need to visit before you die' ofwel '150 boekwinkels die je moet bezoeken voor je sterft'. Ze deed dat op basis van geschiedenis, architectuur en boekenselectie. De selectie is voor Theoria een mooie mijlpaal in zijn 50-jarig bestaan.