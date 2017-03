Boekhandel Maerlant opnieuw open

Damme gaat dit jaar een feestelijk jaar tegemoet, naar aanleiding van 'Twintig jaar boekendorp'. Dat de boekhandel zijn deuren nu opent op de markt is dus een meevaller. De boekhandel moest vorig jaar noodgedwongen sluiten omdat het pand waar ze gevestigd was, de oude school in de Burgstraat, verkocht werd. Nu is de boekhandel ondergebracht op de markt van Damme. Het gaat wel nog maar om een tijdelijke oplossing. Maar Maerlant opende alvast feestelijk met de voorstelling van het boek ‘Indianen en Eskimo’s aan het westelijk front tijdens de Grote Oorlog’.