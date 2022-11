Hoeveel bezoekers er precies tijdens die negen dagen over de vloer kwamen kan pas morgen bekendgemaakt worden. Wat wel al is zeker is, is dat er meer dan 50.000 boeken over te toonbank zijn gegaan.

De organisatie en de standhouders zijn tevreden over de opvolger voor de vroegere Antwerpse Boekenbeurs en hopen dat Boektopia een begrip kan worden in de boekenwereld.

.