Boer doet eeuwenoud varkensras herleven

Eten we binnenkort het soort varkensvlees zoals Asterix en Obelix die in de tijd van de Romeinen met veel smaak verorberden? Het kan.

Varkenskweker Ruben Brabant uit Dentergem kweekt in samenwerking met de universiteit Gent het Menapische varken. Met de kruising van zuivere, oude varkenslijnen willen ze het varken dat hier 2.000 jaar geleden in de bossen en weiden rond liep, nieuw leven inblazen.

Met welke soorten er precies gekruist is, wil de kweker niet kwijt, maar er is wel een everzwijn aan te pas gekomen. Het huidige resultaat leunt al sterk aan tegen het Menapische varken van twee millennia geleden. Maar er is nog jaren onderzoek nodig. De naam verwijst trouwens naar de Menapiërs, de oude Belgisch-Gallische stam uit onze buurt in de tijd van de Romeinen.