Boer heeft mobiele kippenren

Hij heeft als enige in Vlaanderen sinds kort een mobiele kippenren die hij in zijn weide verplaatst als het gras groener en frisser is aan de overkant. Zo hebben zijn 250 kippen het hele jaar door fris groen gras.

Olivier Mehuys: “ Ik zat al een jaar met de vraag hoe ik op een andere manier kippen kon houden. Ik ben dan mijn broer in Duitsland gaan opzoeken en ik zag daar zo’n mobiele kippenstal langs de weg staan.”

Zijn aanpak staat alvast mijlenver van die van het in opspraak gekomen kippenbedrijf uit Wingene. “Mijn reactie op de beelden uit Wingene is dat de wet het toelaat dat ze op zo’n manier kippen kunnen houden. Dus de eigenaar is eigenlijk niet fout bezig. De beelden zijn niet fraai maar ik ben blij dat het getoond wordt zodat de consument weet hoe het in elkaar zit.”