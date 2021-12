Boerenactie in Roeselare zorgt voor verkeershinder op Rijksweg en Kleine Ring

Vandaag houden boeren een grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies, tegen het uitblijven van een stikstofkader. In West-Vlaanderen blokkeren ongeveer 1000 tractoren na de middag de ringweg rond Roeselare.

Het was niet de bedoeling om straten te blokkeren, maar de actie zorgde wel voor heel wat verkeershinder. De politie schat het aantal deelnemende tractoren op een duizendtal. Die kwamen van uit verschillende richting naar Roeselare opgetrokken. Uit de richting Izegem, Ardooie en Ieper onder meer kwamen ze om 14 uur aan in Roeselare.

Aanleiding voor de actie is het uitblijven van een stikstofkader door de Vlaamse regering na het stikstofarrest van 25 februari. Dat zorgt voor veel onzekerheid onder de Vlaamse landbouwers. Volgens de Boerenbond staat de toekomst van duizenden bedrijven op het spel, want zonder nieuw kader blijft men in het ongewisse over vergunningen. "Bedrijfsmodellen en toekomstplannen werden (door het arrest red.) van de ene dag op de andere onderuitgehaald, bedrijfsontwikkelingen zijn onmogelijk en zelfs een regeling voor vergunningen die op korte termijn aflopen, was niet mogelijk", zegt de woordvoerster van de Boerenbond Vanessa Saenen. (Lees verder onder de foto)

De actie vindt plaats onder de slogan #geefboerentoekomst. De Vlaamse regering beloofde snel een einde te maken aan de onzekerheid met een nieuw definitief stikstofkader, maar sinds mei blijft het stil, hekelt de Boerenbond. Die verwacht geen duidelijkheid meer voor het jaareinde. De belangenorganisatie zegt bereid te zijn mee naar oplossingen te zoeken in dit complexe dossier, maar ze beklemtoont tegelijk dat de landbouwsector alleen het probleem niet kan oplossen. "Onze lokale voedselproducenten werken nu al volgens de hoogste standaarden rond milieu en dierenwelzijn ter wereld", klinkt het.