Boerenbond: "Beelden kippenkwekerij mogelijk gemanipuleerd"

Toch vindt de Boerenbond de beelden niet representatief. Ze spreekt van een mogelijke beeldmanipulatie.

West-Vlaanderen vertegenwoordigt met ruim 60 legkipbedrijven en meer dan 3 miljoen legkippen zowat een derde van de sector in Vlaanderen. De helft van die legkippen zit in kooien en een derde zijn scharrelkippen. De Boerenbond zegt dat de meeste kippenhouders zorgzaam omgaan met hun dieren en ze brengt net nu een brochure uit om het dierenwelzijn in kaart te brengen.

Pieter-Jan Delbeke, Boerenbond: "Daarin zit een dierenwelzijnsscan en een checklist waarop alle wettelijke normen van dierenwelzijn staan. De veehouder kan dan zien of hij alles wel naleeft. We willen met de actie ‘Blij dier, blije boer’, aantonen dat we begaan zijn met dierenwelzijn."

