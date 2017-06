Boerenbond keurt wanpraktijken in broeierij af

Volgens Boerenbond staan de praktijken die gefilmd zijn in een broeierij in Tielt in schril contrast met wat gangbaar is in de sector.

Boerenbond benadrukt dat de toepasselijke wetgeving in het kader van dierenwelzijn moet nageleefd worden en dit door alle actoren, van broeierijen tot en met slachthuizen. "Controle, en indien nodig, sanctionering bij overtreding moet ervoor zorgen dat de wetgeving opgevolgd wordt, dit in het belang van de dieren, de producenten en de ganse sector. De sanctionering moet in verhouding zijn tot de overtreding zodat die resulteert in gedragswijziging waar nodig. "

“Ik roep iedereen, actief in de veehouderij, op zich aan de regelgeving te houden, dit in het belang van elk dier, in het belang van de veehouderij en wie er actief in is”, stelt Sonja De Becker, voorzitter Boerenbond..