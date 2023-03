Boerenbond over stikstofakkoord: "Blijven bezorgd"

"Het lijkt erop dat met het gelijkschakelen van de vergunbaarheidsdrempels tussen landbouw en industrie en het extern salderen (het overdragen van stikstofmarge als een bedrijf stopt, nvdr.) twee cruciale bijsturingen zijn gebeurd die Vlaamse landbouwers toekomstperspectief kunnen bieden," zegt de Boerenbond. "Belangrijk is wel dat dit ook onverkort verder vertaald wordt in het decreet en er een duidelijk afgelijnd kader komt voor de passende beoordeling die dit mogelijk moet maken. Dit kan vanaf 1 januari 2025 zuurstof geven aan veehouderijen."

Toch bezorgd

Helemaal opgelucht klinkt de belangenorganisatie toch niet: "We gaan de komende tijd het stikstofakkoord grondig doornemen met onze bestuursleden en de landbouwers zelf. Ook als het akkoord in een decreet wordt gegoten zullen we dat nauw opvolgen en we willen ook betrokken zijn bij de uitvoering," zegt Boerenbond.

De organisatie vraagt daarom dat ze haar visie mag delen tijdens hoorzittingen in het Vlaams Parlement. Ze willen hoe dan ook actief betrokken blijven bij de zoektocht naar oplossingen voor de uitdagingen in de sector, schrijf Boerenbond in een persbericht.

Lees ook: