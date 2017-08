Boerenbond verkoopt participatie in Greenyard

Die laatste overstijgt daardoor de controledrempel van 50 procent in het bedrijf. Greenyard heeft vestigingen in onder meer Langemark en Westrozebeke.

Het Agri Investment Fund investeert in ondernemingsprojecten die rechtstreeks of onrechtstreeks en op korte of op lange termijn kunnen bijdragen tot een verbetering van de competitieve situatie van de land- en tuinbouw. Het fonds deed zijn intrede in het kapitaal van PinguinLutosa in 2011 via een kapitaalverhoging die voorafgegaan werd door de overname van Scana Noliko. PinguinLutosa kreeg na de verkoop van aardappeldivsie Lutosa zijn nieuwe naam, Greenyard Foods.

Controledrempel

De familie van Hein Deprez, de sterke man achter Greenyard, koopt het belang van 4 procent van het Boerenbond-investeringsfonds. Het belang van de familie komt daarmee op 49,3 procent. Rekening houdend met de 3,76 procent eigen aandelen die Greenyard momenteel heeft ingekocht, heeft deze transactie tot gevolg dat de controledrempel van 50 procent door de familie Deprez, via Deprez Holding NV en Food Invest International NV, werd overschreden.

Deprez bedankt Agri Investment Fund voor de "waardevolle steun" in de voorbije jaren. "In de periode dat AIF aan boord was, zijn ze altijd een trouwe partner en aandeelhouder geweest. De sterke steun van AIF om ons bedrijf van een klein familiebedrijf tot zijn huidige vorm als wereldspeler te laten uitgroeien, is exemplarisch voor de rol die AIF opneemt in onze industrie."