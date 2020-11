Boerenpaarden ingezet in kerstboomteelt

Met trekpaarden wordt de grond tussen de kerstbomen omgewoeld om het onkruid te verwijderen. Het is zelden gezien, maar Patrick Hoflack uit Langemark is overgeschakeld op een volledig ecologische kerstboomteelt. Dat betekent geen pesticiden en geen machines, maar wel boerenpaarden tussen de kerstbomen die het onkruid verwijderen. Van massaproductie is hier dus sprake.

Mindere groei van de bomen

We hebben hier 30 jaar deze kwekerij en vroeger werd alles met herbiciden behandeld, drie keer per jaar tegen onkruid en kregen we veel probleemonkruiden. En daar wilden we van afstappen. We hadden ook een mindere groei van onze bomen”, vertelt Patrick hoflack.

Langer houdbaar

Het duurzaam kweken van kerstbomen heeft ook het grote voordeel dat klanten hun boom langer kunnen houden en zelfs kunnen opnieuw planten.