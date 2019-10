Boete en kweekverbod voor hondenfokker

Hij moet ook schadevergoedingen tot 1.500 euro betalen aan slachtoffers die bij hem een hond kochten die na korte tijd overleed. De veroordeelde was vanmorgen niet aanwezig op de rechtbank.

De man bleek het niet erg nauw te nemen met de regels. Hij verkocht zieke dieren en de honden leefden in erbarmelijke omstandigheden in de fokkerij. "Het dierenleed is evident", zo pleitte advocaat Anthony Godfroid. "De beklaagde beschikt kennelijk niet over de capaciteiten om honden een correcte verzorging te geven. Hij was niet alleen op administratief vlak een ramp, maar komt ook schromelijk te kort als het gaat om het correct behandelen van de dieren die hij onder zijn hoede heeft."

De advocaat van de zaakvoerder zei dat er inderdaad administratieve fouten waren gebeurd, maar dat er maar vier van de meer dan achthonderd dieren ziek waren. De Poezelhoeve ging een tijd geleden failliet, maar kort daarna begon de uitbater onder de naam Just Baby Dogs opnieuw met het verkopen van puppies. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper, opende daarop opnieuw een dossier tegen de man.

Lees ook: