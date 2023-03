Een arbeider raakte vier jaar geleden gekneld in een machine. Die lag stil voor onderhoudswerken, maar schoot onverwacht toch in gang. De man overleed ter plaatse. Bij een controle in het bedrijf bleek dat iets meer dan een derde van de machines niet aan de veiligheidsvoorschriften voldeed. Het was ook niet de eerste keer dat er gewonden vielen. Het slachtoffer werkte in onderaanneming, ook die firma krijgt een fikse boete.