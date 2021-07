Boeteprocessie Veurne dit jaar in alternatief jasje

In Veurne hebben de Saudalissen met hun boeteprocessie het weekend afgesloten. Helaas geen optocht zoals andere jaren, maar wel eentje in een alternatief jasje.

Zo'n 25-tal vrijwilligers van de Sodaliteit hebben zondagmorgen het Calvariekruis van de Sint-Niklaaskerk in Veurne naar de Sint-Walburgakerk gebracht. Normaal gezien trekken jaarlijks zo'n 300 boetelingen op de laatste zondag van juli door de straten.

Door corona moeten de inwoners van Veurne het echter al twee jaar zonder hun traditionele boeteprocessie doen. Spijtig, maar nodig, vindt Gilbert Vanlerberghe, prefect van de Sodaliteit: "We hebben die beslissing al maanden geleden genomen, omdat we denken dat we toch onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Er zijn heel wat oudere mensen die meegaan, mensen moeten geschminkt worden, die drummen op elkaar. Dus dat is echt geen haalbare kaart."

Wie wil, kan nog tot 15 augustus het traject van de boetprocessie zelf afwandelen. Op 31 juli 2022 is er hopelijk weer een normale editie.