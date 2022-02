Boezingenaar schuldig bevonden aan moord op zijn vader

Cedric V. is schuldig aan de moord op zijn vader. Dat heeft de jury geoordeeld voor het hof van assisen. De Boezingenaar stak zijn vader dood met zestien messteken, terwijl hij onder invloed was van cocaïne.

Gerechtspsychiaters hadden deze week bevestigd dat de beschuldigde zijn vader Ghislain (55) in een psychotische toestand vermoordde. De deskundigen meenden dan weer dat de Boezingenaar wel degelijk toerekeningsvatbaar was, want hij wist welke gevolgen zijn cocaïnegebruik kon hebben.

De verdediging vroeg de vrijspraak, maar daar ging de jury dus niet op in. In het arrest werd opgemerkt dat Cédric Vandecasteele tijdens het onderzoek en op zijn proces toegaf dat hij zelf de dodelijke steekwonden toebracht. Daarnaast werd gewezen op het feit dat de steken gewelddadig en krachtdadig werden toegebracht. Het keukenmes van 20 centimeter ging zelfs tot 17 centimeter diep in het lichaam. Bij die zestien messteken werden het hart, de aorta en de linkerlong van het slachtoffer geperforeerd. "Er is niet de minste redelijke twijfel dat hij opzettelijk handelde en het oogmerk had om te doden", las voorzitter Joeri Pieters.

Zekere ontremming door drugs

Het woord psychose viel in het arrest helemaal niet. De juryleden oordeelden dat door de cocaïne hoogstens sprake was van een zekere mate van ontremming. "Hij had moeten voorzien dat hij door die hoge dosis van wellicht twee gram zichzelf in een ontremmende toestand bracht." Ten slotte werd opgemerkt dat hij ook volgens de gerechtspsychiaters niet aan een geestesstoornis leed, al geloofden die wel dat Vandecasteele zich in een psychotische toestand bevond. (lees verder onder de video)