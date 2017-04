Volksvertegenwoordiger Hendrik Bogaert wijst op het belang van de snelle tussenkomst van de civiele bescherming uit Jabbeke. Er was meteen gespecialiseerde hulp ter plaats en dat is wel noodzakelijk bij bij zo’n ramp.

Deze maand beslist de federale overheid over de eventuele sluiting van de kazerne in Jabbeke. En dat roep toch ernstige vragen op zegt Hendrik Bogaert.

"Gelukkig dat wij in West-Vlaanderen nog een civiele bescherming hebben. Was dat niet het geval, dan moet men komen van Brasschaat en dat is anderhalf uur rijden. Ik pleit er dus voor dat er in West-Vlaanderen een kazerne openblijft."