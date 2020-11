Bogaert: "Je moet redelijk radeloos zijn om corona te gebruiken als reclame"

De communicatie over de bestrijding van het coronavirus is over het algemeen "duidelijk en strak", maar de campagne met als slogan "1 ploeg van 11 miljoen" en de Belgische driekleur kan voor CD&V-Kamerlid Hendrik Bogaert niet door de beugel.

"Je moet al redelijk radeloos zijn over je trouwens welvaartsvernietigend project als je corona nodig hebt om er reclame over te maken", aldus Bogaert maandag in het radioprogramma De Ochtend.

Bogaert heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij niet gelukkig was met de deelname van zijn partij aan de Vivaldi-regering. Op het ledencongres stemde hij tegen, maar in de Kamer gaf hij wel mee het vertrouwen aan de nieuwe regering.

"Het is niet de coalitie van mijn hart", herhaalt Bogaert. De CD&V'er zal daarom "waakzaam" zijn. Zo volgt hij met argusogen wat Ecolo van plan is met het abortusdossier. En dat Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz haar beleidsnota enkel in het Frans voorstelde, doet bij Bogaert ook de wenkbrauwen fronsen. "Zeker als er gezegd wordt dat je nationalistisch bent als je daar een probleem mee hebt", zegt de CD&V'er.