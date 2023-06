BOIC geeft award atleetvriendelijk onderwijs aan Sportmanagement Vives

Het (BOIC) huldigt op die manier een hoger onderwijsinstelling die atleetvriendelijk onderwijs (= ‘athlete friendly education’) in België promoot. Op die manier wil het BOIC jonge topsporters ondersteunen in hun verdere ontwikkeling.



"Naast de verdienste van studie- en trajectbegeleiders die bereid en bereikbaar zijn om een individueel studietraject uit te kienen en in te plannen, vormt ook het engagement van de vakdocenten een belangrijke schakel in een mogelijk succesverhaal. Deze extra inspanning aan de figuurlijke zijlijn is onzichtbaar maar van heel grote waarde voor de topsporters / studenten," geeft het BOIC mee.