'Bol van Bekaert' in Zwevegem verdwijnt

In Zwevegem gaat de watertoren op de site van staaldraadbedrijf Bekaert tegen de vlakte. De bekende 'Bol van Bekaert' verdwijnt na meer dan vijftig jaar. 'Jammer', vinden heel wat mensen in de buurt. 'Een stukje nostalgie verdwijnt'.

De opvallende watertoren aan de Stokerijstraat in Zwevegem werd destijds gebouwd door staaldraadfabrikant Bekaert. Zo voorzag het bedrijf in zijn eigen watervoorziening bij de productie.

'Afbraak eerste helft 2021'

Maar de watertoren wordt niet meer gebruikt en is bovendien versleten. Bekaert bevestigt ons dat de toren wordt afgebroken. Wanneer precies is nog niet duidelijk maar 'wellicht tijdens de eerste helft van dit jaar'.

De 'Bol van Bekaert', zoals die door de mensen uit de regio wordt genoemd, heeft tientallen jaren het landschap bepaald. Het is een stukje archeologisch erfgoed. Ook op de Bekaert-site in Aalter stond een gelijkaardige toren. Die is enkele jaren geleden afgebroken nadat de site is verkocht.

(lees verder onder de foto)

'Nostalgie die we kwijt zullen zijn'

De afbraak zorgt in Zwevegem voor heel wat reacties. Dat konden we vanmorgen zelf vaststellen op de wekelijkse markt in Zwevegem.

'Jammer', vertellen ons enkele buurtbewoners. 'Het is een stukje nostalgie die we kwijt zullen zijn. Als mensen ons vragen: waar wonen jullie? Dan zeggen wij: aan den bol!

Veel andere dingen bij Bekaert zijn verdwenen en nu verdwijnt de bol ook. We gaan zeker kijken als de toren effectief tegen de grond gaat'.