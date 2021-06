Bom gevonden bij graafwerken, omgeving Pottelberg geëvacueerd

Er werden vanmiddag een vliegtuigbom en obus gevonden in Kortrijk. Bij een eerste vondst was een evacuatie nodig om de Engelse vliegtuigbom ter hoogte van Pottelberg Kortrijk te ontmantelen. DOVO is momenteel ter plaats om de tweede obus in omgeving Rodenburgstraat te ontmantelen.

Om 15u15 werd ter hoogte van de Pottelberg in Kortrijk een vliegtuigbom gevonden van Engelse makkelijk van 1,40 meter lang en 45 centimeter breed. HVZ Fluvia en Politiezone Vlas kwamen meteen ter plaatse en bouwden een reflexperimeter van 100 meter uit waarbinnen de omwonenden werden geëvacueerd naar de evenementenhal Depart op het Nelson Mandelaplein of gevraagd werden om tijdelijk het huis te verlaten. Op advies van de ontmijningsdienst DOVO werd deze perimeter ondertussen uitgebreid tot 300 meter. Ook de mensen in deze uitgebreidere perimeter werden gevraagd om zich naar Depart te begeven. Er werd intussen ook drie bussen van De Lijn ingezet om de evacuaties door de medische diensten sneller te laten verlopen. Het totaal aantal geëvacueerden tot nu is: 38 kinderen van de Korf, 22 van MPI Pottelberg alsook 35 buurtbewoners.

Tegen 18u15 was DOVO ter plaatse en kon de eerste visuele vaststellingen doen. Er werd een BE-Alert uitgestuurd om de evacuatie te vergemakkelijken. Tegen 18u45 kon DOVO vaststellen dat de ontsteker van de vliegtuigbom los was van de springlading, waardoor het explosief niet langer een gevaar betekende. De evacuatie van de omgeving Pottelberg blijft doorlopen tot en met DOVO het explosief veilig verwijderd heeft. Tot dan kan iedereen terecht in Depart aan het Nelson Mandelaplein. De geëvacueerden zullen in de loop van de avond terug kunnen keren naar hun huis. In afwachting kunnen de getroffen bewoners rekenen op drank en catering voorzien door de keuken van De Nieuwe Lente Heule.

Obus gevonden op werf Rodenburgstraat

Vanmiddag werd ook op een werf in de Rodenburgstraat een obus gevonden van 50 centimeter. Ook hier werd een reflexperimeter van 100 meter uitgebouwd. DOVO verplaatste zich meteen na de interventie in Pottelberg naar de Rodenburgstraat. Zij gaan daar nu aan de slag. Meer info volgt.